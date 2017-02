Robert Lewandowski dogonił legendę Bundesligi. Wideo

Robert Lewandowski strzelił gola w zremisowanym przez Bayern Monachium meczu 19. kolejki Bundesligi z Schalke 04 Gelsenkirchen (1-1). Dla polskiego snajpera było to już 136. trafienie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. "Lewy" wyrównał tym samym osiągnięcie Horsta Hrubescha, mistrza Europy z 1980 i wicemistrza świata z 1982 roku. Czy napastnik Bayernu ma szansę dogonić np. Claudio Pizarro, najskuteczniejszego obcokrajowca w historii Bundesligi, zdobywcę 190 goli? - Robert nie zwalnia. Nie całe szczęście nie łapie kontuzji, ma ciągłość, regularność i bije kolejne rekordy, ale wydaje mi się, że on ma inne priorytety. Nie wygrał jeszcze Ligi Mistrzów i myślę, że to temu wszystko podporządkuje. A czy doścignie Pizarro, to nawet on się nad tym nie zastanawia, bo powiedział, że musiałby jeszcze długo grać w Bundeslidze, żeby go dogonić. No ale dla Roberta, jak widać, nie ma rzeczy niemożliwych, więc poczekajmy - powiedział Radosław Gilewicz, były piłkarz klubów Bundesligi. Źródło: Press Focus/x-news