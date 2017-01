Najseksowniejsza pani arbiter na świecie? Wideo

Jekaterina Kostjunina to 22-letnia sędzia piłkarska z Rosji, która z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi już blisko 80 tysięcy osób. To zasługa przede wszystkim wyjątkowej urody pani arbiter, która zdaniem wielu obserwujących może spokojnie kandydować do grona najseksowniejszych kobiet w swoim fachu/Agencja TVN/x-news