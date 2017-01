Tłumy chińskich kibiców witały na lotnisku Carlosa Teveza. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Carlos Tevez przyleciał do Chin. Nowego piłkarza Szanghaj Szenhua na lotnisku witały tłumy fanów. Nie wszyscy byli jednak entuzjastycznie nastawieni do transferu Argentyńczyka, który stał się najlepiej zarabiającym piłkarzem świata - Nie jestem pewny, czy Tevez będzie w stanie przystosować się do gry w Chinach, ale ma na to rok. Mam nadzieję, że będzie spisywał się równie dobrze, jak w poprzednim klubie - powiedział jeden z chińskich kibiców. Tevez zostanie oficjalnie zaprezentowany w sobotę 21 stycznia. Źródło: RUPTLY/x-news