Rosyjscy kibice, aresztowani podczas Euro 2016, wrócili do kraju

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Dwóch rosyjskich kibiców, aresztowanych podczas Euro 2016 za bójki z policją oraz fanami z innych krajów, wróciło do ojczyzny. - Przebywaliśmy wspólnie z Rosjanami, nasze relacje były w porządku, lecz postawa ludzi z innych krajów to ich problem. Na przykład jeden z Brytyjczyków, który walczył i z Rosjanami, i z policją, został skazany na dwa miesiące za zakłócanie porządku. Po półtora miesiąca wyśmiał naszą historię i wrócił do kraju. Możecie więc sami wyciągnąć z tego wnioski - stwierdził Siergiej Gorbaczew. RUPTLY/x-news