Artur Jędrzejczyk z bajecznym kontraktem?

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Artur Jędrzejczyk za około milion przeszedł z FK Krasnodar do Legii Warszawa. Według doniesień medialnych reprezentacyjny obrońca ma zarabiać w stolicy 800 tysięcy euro za sezon, co czyni go najlepiej opłacanym piłkarzem w Ekstraklasie. - Tylko Legia może pozwolić sobie na takie transfery. Dzięki grze w Lidze Mistrzów klub dużo zarobił - powiedział Maciej Murawski, były piłkarz, ekspert nc+. Źródło: Press Focus/x-news