Niedosyt Juergena Kloppa po meczu z Manchesterem United. Wideo

Liverpool zremisował na wyjeździe z Manchesterem United 1-1 w najciekawszym spotkaniu 21. kolejki Premier League. Goście wyszli na prowadzenie po golu z rzutu karnego Jamesa Milnera, wyrównał Zlatan Ibrahimović. - W przekroju niemal całego meczu, to my zasłużyliśmy na wygraną. To może nie interesować nikogo poza mną ,ale ważne jest dla, że moi piłkarze pokazali charakter i właściwe nastawienie. Mimo że towarzyszyły nam mniejsze i większe problemy, chłopcy spisali się naprawdę dobrze. I z tego się cieszę - powiedział Juergen Klopp, trener Liverpoolu. Źródło: Press Association/x-news