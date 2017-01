Leicester City bronią się przed spadkiem. Wideo

Piłkarze Leicester City przegrali na własnym stadionie z Chelsea 0-3 w sobotnim (14 stycznia) meczu 21. kolejki Premier League. Ubiegłoroczni mistrzowie Anglii mają na koncie zaledwie 21 punktów i plasują się na 15. miejscu, mając na koncie zaledwie pięć "oczek" przewagi nad strefą spadkową. - Trzy sezony temu ci chłopcy walczyli o zwycięstwo w Championship. Sezon temu walczyli o tytuł w Premier League. A dwa sezony temu toczyli boje, by uniknąć degradacji i ostatecznie im się to udało. Ta drużyna, ci zawodnicy, przywykli do walki - skomentował Claudio Ranieri, szkoleniowiec popularnych "Lisów". Źródło: Press Association/x-news