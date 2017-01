Legenda Realu krytykuje piłkarzy Barcelony. Wideo

Piłkarze Barcelony nie pojawili się na poniedziałkowej gali FIFA The Best. - Oni okazali brak szacunku dla FIFA. Nie chcę rozmawiać o tym klubie, bo reprezentujemy hiszpańską piłkę. To przykre, że nie ma tu z nami graczy i trenerów „Dumy Katalonii” - powiedział Roberto Carlos, były gwiazdor Realu Madryt. Piłkarzem roku został wybrany Cristiano Ronaldo. Źródło: RUPTLY/x-news