Juergen Klopp skomentował remis z czwartoligowcem. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii Liverpool tylko zremisował bezbramkowo na Anfield z Plymouth Argyle, zespołem występującym na co dzień w League Two czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym. Juergen Klopp dał odpocząć podstawowym zawodnikom i wystawił najmłodszą jedenastkę w historii klubu, która nie zdołała pokonać skazywanych na pożarcie rywali. - Ten wynik to moja odpowiedzialność pod każdym względem, składu czy poziomu. Mogliśmy z całą pewnością zagrać lepiej - powiedział menedżer "The Reds". Źródło: Press Association/x-news