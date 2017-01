Pep Guardiola wściekły na sędziowanie w Premier League. Wideo

Manchester City pokonał Burnley 2-1 w poniedziałkowym meczu 20. kolejki Premier League. Pep Guardiola, trener "The Citizens", na pomeczowej konferencji prasowej sporo uwagi poświęcił sędziowaniu w lidze angielskiej. Zdaniem Hiszpana, arbiter niezwykle surowo potraktował Fernandinho, wyrzucając go z boiska w 32. minucie, natomiast przy golu dla Burnley nie odgwizdał faulu na bramkarzu Manchesteru. - Tak, to zawsze nasza wina. Zawsze winny jest Manchester City. Widziałem inne mecze, uwierzcie. Na całym świecie sytuacja przy golu dla Burnley byłaby odgwizdana jako faul na Claudio Bravo. Na całym świecie przepisy są takie, że golkiper w polu bramkowym jest nietykalny. Identyczna historia była z Maartenem Stekelenburgiem w meczu Evertonu z Boro i tam też gol został uznany. Ok, muszę się dostosować i zrozumieć, że w Anglii są inne przepisy - powiedział Guardiola. Źródło: Press Association/x-news