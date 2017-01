Manchester United wygrał, ale Jose Mourinho i tak narzeka

Manchester United pokonali na wyjeździe West Ham 2-0 w meczu 20. kolejki Premier League. Dla "Czerwonych Diabłów" było to drugie zwycięstwo w ciągu zaledwie trzech dni. - Bardzo trudno jest grać na optymalnym poziomie biorąc pod uwagę niesprzyjające okoliczności, a do takich trzeba zaliczyć zaledwie 48-godzinną przerwę pomiędzy meczami. To oczywiście fantastyczna sprawa dla kibiców na całym świecie, bo wszyscy kochamy futbol i chcemy oglądać jak najwięcej spotkań Premier League. Jeśli masz przewagę zawodnika, to musisz dużo więcej myśleć i być dużo bardziej skupionym i skoncentrowanym. Niestety, w tym meczu moi gracze byli zbyt zmęczeni, by trzeźwo myśleć, przez co podejmowali mnóstwo złych decyzji. Jeśli jesteś świeży i wypoczęty, to gra w piłkę nożną jest prosta. Zmęczenie powoduje, że chcesz coś osiągnąć jak najmniejszym wysiłkiem, więc zaczynasz niepotrzebnie komplikować sobie robotę.

A moi gracze, szczególnie w pierwszej połowie, wyjątkowo mnożyli sobie problemy - przyznał trener Manchesteru Jose Mourinho na pomeczowej konferencji prasowej. Źródło: Press Association/x-news