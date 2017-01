Zlatan Ibrahimović wróci do drużyny narodowej? Wideo

Wielki powrót stanie się faktem? Peter Wettergren, asystent selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Szwecji, przyznał, że wierzy w to, iż Zlatan Ibrahimović ponownie zagra w drużynie narodowej. Szkoleniowiec uważa, iż do powrotu może przekonać snajpera ewentualny awans niebiesko-żółtych na mundial w Rosji. - Nie jest to niemożliwe. Musimy jednak obserwować, czy sam Zlatan będzie głodny gry w kadrze. Nadal jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, więc w reprezentacji przywitalibyśmy go z otwartymi ramionami - powiedział Wettergren. Źródło: Press Focus/x-news