Juergen Klopp: Nie możemy się już doczekać meczu z Manchesterem City

Liverpool pokonał Stoke 4-1 w meczu 18. kolejki Premier League. Spotkanie z trybun Anfield oglądał Pep Guardiola, który wraz z Manchesterem City już 31 grudnia zmierzy się na tym stadionie. - To pierwszy znak wskazujący na to, że najbliższe spotkanie między naszymi drużynami zapowiada się ekscytująco. Być może Pep przyszedł na Anfield po to, by zobaczyć dobry futbol? Nie możemy już się doczekać meczu z Manchesterem City, zwłaszcza że zagramy u siebie - powiedział Juergen Klopp. Źródło: Press Association/x-news