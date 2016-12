Robert Lewandowski zdradził najpiękniejszy moment 2016 roku

Mijający rok był dla Roberta Lewandowskiego niezwykle udany. W maju sięgnął z Bayernem Monachium po mistrzostwo Niemiec sezonu 2015/2016, dokładając do tego tytuł króla strzelców Bundesligi, następnie bardzo dobrze zaprezentował się w mistrzostwach Europy we Francji, prowadząc reprezentację Polski aż do ćwierćfinału, zaś 13 grudnia przedłużył swoją umowę z Bayernem, stając się najlepiej zarabiającym zawodnikiem ligi. Kapitan reprezentacji Polski, zapytany przez niemieckich dziennikarzy o najpiękniejszy moment 2016 roku, wskazał jednak, że był nim... gol z rzutu wolnego, strzelony w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt. To po tym trafieniu "Lewy" oznajmił całemu światu, że wraz z żoną Anną spodziewają się dziecka. Źródło: Press Focus/x-news