Manchester United wraca na właściwe tory

Poniedziałkowe zwycięstwo 3-1 nad Sunderlandem było czwartym z rzędu ligowym meczem Manchesteru United z kompletem punktów. Jose Mourinho, szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów", zaznaczył, że dobre wyniki to tylko efekt świetnej postawy piłkarzy, z której jest zadowolony już od dłuższego czasu. - Nasza postawa jest dobra od całkiem dawna. Rezultaty dopiero przychodzą. W czterech ostatnich meczach w lidze zdobyliśmy 12 punktów. Zawodnicy wiedzą, jak mamy grać. Znają priorytety. Wiedzą, co robić w obronie i ataku. Wiedzą, co robić, gdy przy piłce jest Valencia, a co robić, gdy futbolówkę ma Blind. Ale cały czas musimy się poprawiać. To, co jest teraz, nam nie wystarczy - skwitował "The Special One". Źródło: Press Association/x-news