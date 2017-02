Zmarł Wiktor Czanow, były bramkarz ZSRR

Zmarł były bramkarz Wiktor Czanow, miał 57 lat. Na Euro 1988 zdobył z drużyną Związku Radzieckiego wicemistrzostwo Europy.

Zdjęcie Wiktor Czanow / fot. www.fcdynamo.kiev.ua /

Piłkarz pochodzący z Ukrainy trzykrotnie zdobył mistrzostwo ZSRR z Dynamem Kijów.

Reklama

Czanow rozpoczął karierę w barwach Szachtara Donieck. Na przełomie lat 70. i 80. wywalczył dwukrotnie mistrzostwo kontynentu do lat 18 i raz do lat 21. Sięgnął też po wicemistrzostwo świata do lat 20

Największe sukcesy odnosił z drużyną Dynama; grał w niej w latach 1982-1990. Trzy razy zdobył mistrzostwo ZSRR, triumfował także w Pucharze Zdobywców Pucharów w 1986 roku.

Na koniec kariery występował m.in. w klubach izraelskich.

W reprezentacji Związku Radzieckiego rozegrał 21 meczów. Oprócz sukcesu w ME 1988, uczestniczył też w mistrzostwach świata dwa lata wcześniej. Najlepszym bramkarzem radzieckim w tamtym czasie był Rinat Dasajew.