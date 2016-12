Złodzieje okradli dom Carlosa Teveza, gdy ten bawił się na swoim weselu

Argentyński piłkarz Carlos Tevez zapamięta tegoroczne święta Bożego Narodzenia na całe życie. Podczas, gdy w gronie 200 gości świętował przez kilka dni ślub oraz wesele z długoletnią partnerką, matką trójki dzieci, złodzieje włamali się do jego domu w Buenos Aires.

Zdjęcie Carlos Tevez z małżonką Vanesą Mansillą /AFP

Kilkudniowe uroczystości weselne odbyły się w urugwajskiej miejscowości Carmelo, znajdującej się nad rzeką Rio de la Plata, leżącej niemalże naprzeciw Buenos Aires.

Kiedy piłkarz wrócił do domu w eleganckiej i ekskluzywnej dzielnicy stolicy Argentyny San Isidro okazało się, że rezydencja została obrabowana i zginęło wiele wartościowych rzeczy. Na razie policja nie podaje szczegółów włamania, choć wiadomo, że sprawcy dostali się do środka przez ogród przylegający do jego posesji, ani poniesionych przez byłego piłkarza m.in. Manchesteru City i United strat.

32-letni Tevez ostatnio grał w Boca Juniors, ale wydaje się, że tam nie zostanie. Otrzymał bowiem lukratywną propozycję od władz chińskiego klubu Shanghai Shenhua - roczny kontrakt w wysokości 40 mln dol.

Argentyńczyk, który jest wychowankiem Boca Juniors, wrócił do klubu w czerwcu 2015 roku, po odejściu z Juventusu Turyn. Ze "Starą Damą" dotarł w sezonie 2014/15 do finału Champions League, a ponadto wywalczył mistrzostwo i Puchar Włoch. Ma na koncie 76 występów i 13 goli w reprezentacji Argentyny. Występował też w zespołach ligi angielskiej: West Ham United, Manchesterze United i Manchesterze City.