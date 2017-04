​Wraca Liga Mistrzów. Dziś Piszczek kontra Glik, w środę Lewandowski

Liga Mistrzów wraca z przytupem! W ćwierćfinałach nie ma już słabeuszy. Dzisiaj ciekawie zapowiada się starcie Borussii Dortmund z AS Monaco. W obu ekipach powinni zagrać reprezentanci Polski - Łukasz Piszczek i Kamil Glik. Relacje na żywo ze wszystkich meczów na stronach Interii.

Zdjęcie Robert Lewandowski /RONALD WITTEK /PAP

Liga Mistrzów: wyniki, strzelcy, terminarz

Reklama

Tutaj zobaczysz relacje z meczów Ligi Mistrzów



Borussia Dortmund - AS Monaco (wtorek, godz. 20.45, n Sport)

Zawodnicy drużyny Łukasza Piszczka nie są w najlepszych humorach. W sobotę przegrali z Bayernem Monachium 1-4, a dwie bramki strzelił Robert Lewandowski. Piszczek w tym meczu nie wystąpił, gdyż nabawił się urazu stawu skokowego. Trener Thomas Tuchel dziś będzie już mógł skorzystać z usług Polaka.



W spotkaniu z AS Monaco nie zagrają kontuzjowani Andre Schuerrle i Erik Durm.

W drużynie Kamila Glika nastroje są lepsze. Monaco w sobotę wygrało z Angers (1-0) i zajmuje pierwsze miejsce w Ligue 1. W spotkaniu z Borussią nie zagra kontuzjowany Guido Carrillo.

Juventus Turyn - FC Barcelona (wtorek, godz. 20.45, Canal Plus)

W zeszłym sezonie Juventus doszedł do 1/8 finału i odpadł z Bayernem Monachium. W tej kampanii Ligi Mistrzów "Stara Dama" spisuje się dobrze, w grupie nie przegrała żadnego meczu i awansowała do kolejnej rundy z pierwszego miejsca. W Serie A piłkarze z Turynu wygrali 2-0 z Chievo Werona i są na liderem włoskiej ligi. Do treningów wrócił Mario Mandżukić i, jak podają włoskie media, Chorwat ma być gotowy na pojedynek z Barceloną.

W gorszych nastrojach jest drużyna z Katalonii - Barcelona niespodziewanie przegrała z Malagą 0-2 i w lidze traci do Realu Madryt trzy punkty. W drużynie "Blaugrany" nie zagra Arda Turan, który doznał kontuzji w trakcie zgrupowania reprezentacji Turcji. Przeciwko Juventusowi nie wystąpią także Sergio Busquets oraz Rafinha.

Spotkanie we Włoszech poprowadzi Szymon Marciniak, dla którego będzie to już dziewiąty mecz w tej edycji Ligi Mistrzów.

Bayern Monachium - Real Madryt (środa, godz. 20.45, Canal Plus)

Mecz nie bez powodu został okrzyknięty hitem ćwierćfinału. Bayern w sobotę rozbił Borussię 4-1, a dwie bramki zdobył Lewandowski. W 72. minucie "Lewy" musiał opuścić boisko, bo narzekał na uraz barku. Jak donoszą niemieckie media, kapitan reprezentacji Polski w poniedziałek trenował indywidualnie, ale ma być gotowy na Real. W spotkaniu z "Królewskimi" prawdopodobnie nie zagra Mats Hummels, nie wiadomo też, czy wystąpią Thomas Mueller oraz Manuel Neuer.

Ekipa Zinedine'a Zidane'a ma powody do optymizmu przed środowym hitem. Real zremisował z Atletico 1-1, a jego potknięcia nie potrafiła wykorzystać Barcelona. "Królewscy" są na pierwszym miejscu w Primera Division, a Barcelona traci do nich trzy punkty. W Monachium nie wystąpi Pepe i prawdopodobnie Raphael Varane.

Atletico Madryt - Leicester City (środa, godz. 20.45, n sport)

W sobotnich derbach Madrytu padł remis 1-1. Drużynie Diega Simeone nie udało się pokonać odwiecznego rywala. W tabeli Primera Division Atletico jest na trzecim miejscu a do Realu traci aż 10 pkt. Derbowy pojedynek obył się bez kontuzji i wszyscy zawodnicy są do dyspozycji argentyńskiego szkoleniowca.

W drużynie "Lisów" na występ Bartosza Kapustki i Marcina Wasilewskiego polscy kibice nie mogą liczyć. Obaj nie zostali bowiem zgłoszeni do wiosennych meczów Ligi Mistrzów. Mistrz Anglii pod wodzą nowego szkoleniowca Craiga Shakespeare'a przegrał ostatni mecz w lidze z Evertonem i tym samym przerwał passę sześciu spotkań bez porażki. Z powodu kontuzji nie zagra kapitan "Lisów" Wes Morgan.

MK