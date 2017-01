WOŚP. Kolacja z Robertem Lewandowskim za ponad 100 tys. zł

Ponad 100 tys. zł zapłaci kibic, który wymarzył sobie, by spotkać się z Robertem Lewandowskim i zjeść w jego towarzystwie kolację. Ta olbrzymia kwota trafi na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Mimo że finał 25. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał miejsce 15 stycznia, aż do 14 lutego można licytować niektóre aukcje. Jak widać, wciąż są na nie chętni, bo użytkownik o nicku "bbajka" właśnie wylicytował niecodzienną propozycję od Roberta Lewandowskiego.

Snajper Bayernu Monachium i reprezentacji Polski tym razem nie przeznaczył na aukcję piłki czy koszulki z autografem. Prawdopodobnie uznał, że jest to zbyt banalne. W tym roku można było wylicytować kolację dla dwóch osób w towarzystwie jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.



Jak się okazało, chętnych było 20. Najkonkretniejszy był użytkownik o nicku "bbajka", który wygrał aukcję i zadeklarował wpłatę w wysokości 101 tys. 301 zł! To zawrotna kwota, nawet jak na kilkadziesiąt minut kolacji z gwiazdą światowej piłki.



Kiedy i gdzie "bbajka" i osoba towarzysząca spotkają się z Lewandowskim? Na szczegóły będzie trzeba poczekać. W opisie aukcji czytamy, że Robert Lewandowski:



"W tym roku z okazji 25. Finału WOŚP ma coś bardzo wyjątkowego, mianowicie zabierze Ciebie i Twoją osobę towarzyszącą na wyśmienitą kolację w Warszawie. Jak zapewne się domyślacie Robert jest dość zajętym sportowcem dlatego czas realizacji kolacji to rok 2017. Dokładna data kolacji jest uzależniona od planu meczowo-treningowego Roberta. Wiążącą datę będzie można ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem po zakończeniu i opłaceniu aukcji".

Tymczasem to wcale nie kolacja z Lewandowskim okazała się najdrożej wylicytowanym przedmiotem na aukcjach współtworzonych przez Allegro. Za ponad 230 tys. zł wylicytowano "Motocykl z Najsłynniejszego Warsztatu Świata", którym jest specjalnie dedykowany WOŚP chopper, który wykonała firma Paul Jr. Designs, znana z programu Discovery - "American Chopper".