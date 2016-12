Wojciech Golla chce dołączyć do przyjaciela w kadrze

Wojciech Golla był świadkiem na ślubie Damiana Dąbrowskiego. Od lat się przyjaźnią. Wybrali jednak inną drogę kariery. Dąbrowski został w Polsce i niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski. Golla wyjechał do Holandii, jest chwalony, ale wciąż czeka na sygnał z kadry. - Staram się, robię wszystko, by się wyróżnić, ale nic z tego – przekonuje w rozmowie z Interią.

Od lat są przyjaciółmi. Wojciech Golla poznał Damiana Dąbrowskiego na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski. Wspólnie przebyli drogę od kadry U-17 do drużyny Marcina Dorny, która dwa lata temu walczyła o awans na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. Nie udało się, ale piłkarze wciąż są przyjaciółmi. Do tego stopnia, że Golla był świadkiem na ślubie Dąbrowskiego. Ciągle utrzymują kontakt, a teraz planują wspólnego sylwestra.

Obaj liczyli, że los połączy ich w seniorskiej reprezentacji Polski. Niedawno Adam Nawałka dał szansę Dąbrowskiemu, a Golla czeka na swoją kolej.

- Życzę Damianowi powodzenia, bo zasłużył na powołanie. Bardzo się cieszyłem, gdy zadebiutował. Najlepiej byłoby, żebyśmy zagrali w kadrze razem. Ale chyba jeszcze nie teraz - przyznaje w rozmowie z Interią Golla.

W głosie piłkarza NEC Nijmegen czuć nutkę żalu do sztabu reprezentacji. I nic dziwnego, bo obrońca wyróżnia się w Eredivisie. W zasadzie tuż po wyjeździe z Polski wywalczył miejsce w składzie mocnego zespołu i nie opuścił go do dziś. Telefonu z kadry jednak nie odebrał, a co więcej, prawdopodobnie nikt nie przyjechał, by obejrzeć go na żywo.

- Nie mam żadnych sygnałów z reprezentacji. Nic na to nie poradzę. Staram się, robię wszystko, by się wyróżnić, ale nic z tego - dodaje piłkarz NEC Nijmegen.

Golla jednak nie składa broni. Zamierza walczyć o powołanie do kadry, a może mu w tym pomóc zmiana klubu. Za pół roku wygasa jego kontrakt z NEC. Holendrzy prawdopodobnie będą chcieli go zatrzymać, ale polskiego obrońcę obserwują tez skauci z Bundesligi.

- Początek mieliśmy słaby, bo z klubu odeszło wielu piłkarzy i w zasadzie powstała nowa drużyna. Potrzebowaliśmy zgrania i w końcówce rundy wyglądało to już lepiej - ocenia Golla.

- Nie wiem jeszcze, gdzie będę grał w przyszłym sezonie. Kontrakt wygasa mi za pół roku. Wiem o zainteresowaniu klubów z Bundesligi, ale nic więcej. W Holandii czuję się dobrze, w NEC Nijmegen wiele się nauczyłem - podkreśla Golla.

Tymczasem drogę piłkarza NEC niedługo może obrać Dąbrowski. Pomocnikiem Cracovii interesuje się kilka klubów, a sam zawodnik najchętniej przeniósłby się do Bundesligi. Nijmegen, w którym mieszka teraz Golla, leży zaledwie 20 km od granicy z Niemcami, więc przyjaciele z boiska mogliby się częściej odwiedzać. Chyba że wcześniej wylądują razem w Bundeslidze.

