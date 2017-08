Widzew Łódź. Łukasz Surma i Rafał Grodzicki wzmocnią klub?

Transferowej ofensywy trzecioligowego klubu z Łodzi ciąg dalszy. Po zakontraktowaniu Franciszka Smudy w Widzewie mają się pojawić dwaj doświadczeni ligowcy. Chodzi o Łukasza Surmę i Rafała Grodzickiego.

Zdjęcie Franciszek Smuda /Grzegorz Michałowski /PAP

W lipcu nowym właścicielem Widzewa została firma Murapol, lider rynku deweloperskiego w Polsce. Firma nabyła pakiet 79 proc. akcji i zapowiada szybką odbudowę potęgi klubu. We wtorek nowym trenerem został świetnie znany w Łodzi "Franz" Smuda. Na ławce trenerskiej zastąpił Przemysława Cecherza. Teraz pora na nowych zawodników. Po tym, jak Murapol stał się większościowym udziałowcem spekulowano, że wkrótce klub wzmocni były król strzelców Ekstraklasy Robert Demjan. Słowak, po latach gry w Polsce, wrócił jednak do domu.



Nowi właściciele chcą ściągnąć innych znanych z ekstraklasowych boisk zawodników. Chodzi o rekordzistę, pod względem liczby gier w Ekstraklasie Łukasza Surmę, 559 gier na koncie, i Rafała Grodzickiego. Obaj w poprzednim sezonie grali w Ruchu, z którym spadli do I ligi. Obaj do dzisiaj pozostają bez klubu. Teraz mają trafić do Widzewa.

Łodzianie potrzebują wzmocnień, bo na inaugurację przegrali na wyjeździe z Victorią Sulejówek 1-2. W sobotę w Łodzi, przy komplecie widowni, czeka ich mecz ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Latem kibice Widzewa kupili ponad 15 tys. karnetów!



