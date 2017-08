Widzew Łódź. Franciszek Smuda oficjalnie trenerem

Były selekcjoner reprezentacji Polski Franciszek Smuda objął dziś posadę trenera grającego w III lidze Widzewa Łódź. Franz ma prosty cel: przywrócić Widzewa na piłkarskie salony.

Zdjęcie Franciszek Smuda podpisał pięcioletni kontrakt z Widzewem. /

Asystentem popularnego Franza został jego pomocnik od taktyki - Marcin Broniszewski, utalentowany szkoleniowiec młodego pokolenia.

Łowcą talentów przy Al. Piłsudskiego został inny stary druh Franza - Zdzisław Kapka, z którym pracował także w Górniku Łęczna.



Widzew Łódź to miejsce, w którym Smuda święcił największe triumfy i kibice traktują go jak żywą legendę klubu. Awans do Ligi Mistrzów i wydarte z gardła Legii mistrzostwo Polski (od 0-2 do 3-2) - to najpiękniejsze karty historii łódzkiego klubu pod batutą Franza.



Widzew ma nowy stadion i tysiące wiernych kibiców w całej Polsce. Dość powiedzieć, że nikt w kraju nie sprzedał tylu karnetów, co widzewiacy - 15 814 na czwarty poziom rozgrywkowy! To budzi szacunek!

Na inaugurację III ligi Widzew - jeszcze pod batutą Piotra Mandrysza - przegrał z beniaminkiem - Victorią Sulejówek 1-2.



Klamka w sprawie zwolnienia Mandrysza zapadła już wcześniej, gdy zespół słabo radził sobie w sparingach. Franz Smuda już raz wyleciał w ten sposób, przez słabe sparingi - z Legii Warszawa w 2001 r.



Smuda prowadził aż trzykrotnie Wisłę Kraków: w latach 1998-1999, 2001-2002 oraz od lipca 2013 do marca 2015 roku.



W najbliższym meczu w lidze, Widzew zmierzy się z drużyną Świt Nowy Dwór Mazowiecki.