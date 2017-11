Turniej piłki nożnej dla niewidomych w Krakowie

"Pozwól sobie usłyszeć piłkę" - pod takim hasłem 11 i 12 listopada w hali sportowej Com-Com Zone Nowa Huta odbędzie się pierwszy w historii Krakowa turniej piłki nożnej osób niewidomych.

Zdjęcie Marcin Ryszka /Archiwum prywatne /

Osoby z dysfunkcjami wzroku są w stanie grać w piłkę nożną dzięki specjalnemu systemowi gry. Kluczową rolę podczas meczu odgrywa zmysł słuchu. Wewnątrz piłki zainstalowane są grzechotki wydające donośny dźwięk. Piłkarze sygnalizują swoją pozycję względem rywala i piłki za pomocą umówionych okrzyków.

Międzynarodowe rozgrywki w piłce nożnej dla niewidomych zostały zapoczątkowane w 2016 roku. W Krakowie zostanie rozegrana trzecia kolejka drugiego sezonu rozgrywek. W turnieju weźmie udział pięć drużyn z trzech państw, które walczą o tytuł mistrzowski sezonu 2017/18: Tyniecka NWP Kraków - gospodarz zawodów oraz Avoy MU Brno, LASS Budapeszt, BSC Praga i Sprint Wrocław.

Wśród organizatorów wydarzenia oraz zawodników Klubu Tyniecka NWP Kraków jest Marcin Ryszka - niewidomy pracownik Uczelnianego Centrum Informatyki AGH w Krakowie. W jednym zespole zagra z nim Mateusz Krzyszkowski, niedowidzący student Wydziału Humanistycznego AGH.

"W futbolu nie ma rzeczy niemożliwych - piłka nożna osób niewidomych jest tego najlepszym przykładem. Jako osoba z dysfunkcją wzroku nie jestem w stanie czerpać przyjemności z gry w zwykłą piłkę, dlatego cieszy mnie, że ktoś wpadł na pomysł, by zaadaptować futbol do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo. Mamy nadzieję, że uda nam się zafascynować tą dyscypliną publiczność podczas nadchodzącego wydarzenia oraz zmotywować do działania niepełnosprawnych, którzy jeszcze szukają swojej życiowej drogi" - powiedział Krzyszkowski.

Turniejowe rozgrywki będą otwarte dla publiczności. W sobotę spotkania rozgrywane będą od godziny 9.30, a w niedzielę od 8.30.