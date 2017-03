Trener Anglików Gareth Southgate odkrył karty

Gareth Southgate ogłosił listę powołanych do reprezentacji Anglii na najbliższe zgrupowanie. "Synowie Albionu" najpierw w środę 22 marca zagrają towarzysko z Niemcami, natomiast trzy dni później zmierzą się z Litwą w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Wśród powołanych zabrakło m.in. Wayne'a Rooneya i Theo Walcotta, pojawił się natomiast Jermain Defoe.



"Mecz z Niemcami posłuży nam przede wszystkim jako przykład tego, co należy poprawić. Chcemy go też wygrać, to dodałoby nam dużo pewności siebie. Musimy jednak zrobić wszystko, żeby wywieźć trzy punkty ze starcia z Litwą, dlatego musimy poszukać odpowiedniego balansu. To będzie dla nas dobre wyzwanie" - powiedział selekcjoner reprezentacji Anglii.



Kadra Anglii na mecze z Niemcami i Litwą:

Bramkarze: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino), Tom Heaton (Burnley).



Obrońcy: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Michael Keane (Burnley), Luke Shaw (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Tottenham).



Pomocnicy: Dele Alli (Tottenham), Michail Antonio (West Ham), Ross Barkley (Everton), Eric Dier (Tottenham), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Brom), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Nathan Redmond (Southampton), Raheem Sterling (Man City), James Ward-Prowse (Southampton).



Napastnicy: Jermain Defoe (Sunderland), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester).