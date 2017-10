The Best FIFA Football Awards. Kto zostanie piłkarzem roku?

W Londynie trwa uroczysta gala The Best FIFA Football Awards, podczas której poznamy nazwisko piłkarza roku. W finałowej trójce znaleźli się: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Neymar. Wręczane są też nagrody w innych kategoriach.

Zdjęcie Od lewej: Cristiano Ronaldo z synkiem i Lionel Messi /AFP

Impreza rozpoczęła się od występów artystycznych. W pierwszym rzędzie na widowni usiedli obok siebie: Ronaldo z dziewczyną Georginą Rodriguez, Messi z żoną Antonellą Roccuzzo, a także Neymar.

Nagroda Puskasa za bramkę roku dla Giroud



Merytoryczna część gali zaczęła się od wręczenia nagrody dla najpiękniejszej bramki roku, czyli nagrody im. Ferenca Puskasa. Wśród nominowanych byli m.in. Nemanja Matić, Meussa Dembele, czy Olivier Giroud. Wśród gwiazd futbolu na gali większość mówiła, że najbardziej podoba się im bramka Giroud. Tak powiedział Neymar, również Ronaldo docenił bramkę Francuza.



Catherine Zeta-Jones i Diego Forlan ostatecznie ogłosili, że nagroda trafia w ręce właśnie Oliviera Giroud, który popisał się niesamowitym strzałem piętą z powietrza (gol skorpiona). Piłka trafiła w okienko, odbita od poprzeczki, a było to w meczu z Crystal Palace.

Zidane trenerem roku



Chwilę później nagroda dla trenera roku trafiła w ręce Zinedine'a Zidane'a, który sięgnął z Realem Madryt po mistrzostwo Hiszpanii, a także triumfował, po raz drugi z rzędu, w Lidze Mistrzów. Obrona tego trofeum nie udała się wcześniej żadnej drużynie. W finałowej trójce byli też Massimiliano Allegri (Juventus) i Antonio Conte (Chelsea).

Buffon najlepszym bramkarzem



Kolejną kategorią była nagroda dla najlepszego bramkarza. W najlepszej trójce znaleźli się: Gianluigi Buffon z Juventusu, Keylor Navas z Realu Madryt i Manuel Neuer z Bayernu Monachium. Legendarny Peter Schmeichel ogłosił, że nagroda wędruje do Buffona, który puścił tylko cztery gole w sezonie Ligi Mistrzów. - Jestem bardzo szczęśliwy. To wielki zaszczyt otrzymać tę nagrodę w moim wieku - powiedział 39-letni włoski bramkarz.

Nagroda dla kibiców Celticu



Kameruńczyk Samuel Eto'o wręczył nagrodę kibiców dla fanów Celticu Glasgow, niesamowitych, wspierających swój zespół na dobre i na złe, którzy m.in. popisali się nieprawdopodobną kartoniadą. Wśród nominowanych byli także kibice Borussii Dortmund i FC Kopenhaga.

Sarina Wiegman trenerką roku



Holenderka Sarina Wiegman otrzymała nagrodę dla trenera roku drużyn kobiecych. Z reprezentacją Holandii sięgnęła po mistrzostwo Europy. Nominowany był też Duńczyk Niels Nielsen i Francuz Gerard Precheur.

Fair play

Reprezentant Togo to prawdziwy bohater. Francis Kone uratował życie czterem zawodnikom w czasie swojej piłkarskiej kariery. Między innymi udzielił pierwszej pomocy w lidze czeskiej, ratując życie bramkarzowi, który ucierpiał po zderzeniu z rywalem.

Jedenastka roku

Najlepszej jedenastki nie wybierali internauci, ale wyłącznie środowisko piłkarskie. Trafili do niej: Gianluigi Buffon (Juventus) - Dani Alves (Juventus, obecnie PSG), Sergio Ramos (Real), Leonardo Bonucci (Juventus, obecnie Milan), Marcelo (Real) - Luka Modrić (Real), Toni Kroos (Real), Andres Iniesta (FC Barcelona) - Lionel Messi (FC Barcelona), Neymar (FC Barcelona, obecnie PSG), Cristiano Ronaldo (Real).

Na opublikowanej w sierpniu liście 24 kandydatów do nagrody dla piłkarza roku był Robert Lewandowski. W finałowej trójce, którą poznaliśmy we wrześniu, dla Polaka nie było już miejsca. "Lewy" był wśród 55 kandydatów do zajęcia miejsca w najlepszej jedenastce roku.

Faworytem do tytułu piłkarza roku jest Ronaldo, który sięgnął z Realem Madryt po mistrzostwo Hiszpanii i triumf w Lidze Mistrzów. Rok temu nagrodę zgarnął właśnie Portugalczyk.

Ronaldo wybierany był najlepszym piłkarzem na świecie także w roku 2008, 2013 i 2014. W latach 2009-12 i 2015 najlepszy był Messi.



Zdjęcie Cristiano Ronaldo ze swoją dziewczyną Georginą Rodriguez i synkiem Cristianem / AFP

Przy wyborze najlepszego piłkarza FIFA w połowie liczą się głosy internautów oraz wybranych dziennikarzy, a drugą połowę stanowią głosy trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji. Nagroda obejmuje okres od sierpnia 2016 do czerwca 2017 roku.

Ponad rok temu przestała istnieć "Złota Piłka FIFA", którą światowa federacja przyznawała wspólnie z francuskim magazynem "France Football". To przedsięwzięcie funkcjonowało przez sześć lat. Wcześniej liczyły się dwa plebiscyty - od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał "Złotą Piłkę".

Zdjęcie Lionel Messi z żoną Antonellą Roccuzzo / PAP/EPA

Nagrody w plebiscycie The Best FIFA Football Awards 2017:

Piłkarz roku: ?



Piłkarka roku: ?

Trener roku piłkarzy: Zinedine Zidane (Real Madryt)



Trener roku piłkarek: Sarina Wiegman (Holandia)



Najlepszy bramkarz: Gianluigi Buffon (Juventus)



Bramka roku (nagroda Puskasa): Olivier Giroud (Arsenal)



Nagroda fair play: Francis Kone (Togo)



Nagroda dla kibiców: kibice Celticu Glasgow



Jedenastka roku: Gianluigi Buffon (Juventus) - Dani Alves (Juventus, obecnie PSG), Sergio Ramos (Real), Leonardo Bonucci (Juventus, obecnie Milan), Marcelo (Real) - Luka Modrić (Real), Toni Kroos (Real), Andres Iniesta (FC Barcelona) - Lionel Messi (FC Barcelona), Neymar (FC Barcelona, obecnie PSG), Cristiano Ronaldo (Real)



Zdjęcie Neymar / AFP

