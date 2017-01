Szef UEFA: Chcemy co najmniej 16 miejsc dla Europy na rozszerzonym mundialu

Szef UEFA, Aleksander Ceferin przyznał, że w powiększonych od 2026 roku do 48 drużyn mistrzostwach świata Europa chce mieć co najmniej 16 miejsc, czyli o trzy więcej niż dotychczas.

- Jakość jest w Europie i Ameryce Południowej. Dlatego chcemy co najmniej trzy dodatkowe miejsca, a i to byśmy brali jako najgorszy możliwy scenariusz - przyznał Słoweniec.

Ceferin stoi na czele europejskiej federacji od września 2016 roku.

Obradująca 10 stycznia w Zurychu Rada Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) powiększyła liczbę uczestników mistrzostw świata z 32 do 48 drużyn. Pierwszy mundial w nowej formule odbędzie się w 2026 roku.

Po reformie turnieju 48 uczestników zostanie w pierwszej rundzie podzielonych na 16 grup po trzy zespoły.

Szczegóły dotyczące podziału miejsc w turnieju dla poszczególnych kontynentów mają zostać przyjęte w maju podczas Kongresu FIFA w Bahrajnie. Obecnie Europa dysponuje 13 (najwięcej ze wszystkich kontynentów).

Według źródeł zbliżonych do FIFA, po reformie Europa może zyskać trzy miejsca, natomiast Afryka - cztery, co w przypadku tego kontynentu oznaczałoby wzrost do dziewięciu drużyn. Sporo może zyskać także Azja, która obecnie dysponuje czterema miejscami i jednym barażowym.