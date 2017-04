SV Sandhausen - Arminia Bielfeld 1-3. Jakub Kosecki z asystą

SV Sandhausen przegrało u siebie 1-3 z Arminią Bielfeld w meczu 28. kolejki 2. Bundesligi. Asystę przy honorowej bramce dla swojej drużyny zanotował Jakub Kosecki.

Kosecki na boisku pojawił się w 79. minucie spotkania i po jego podaniu Markus Karl trafił do siatki rywali. Był to jednak jedynie gol honorowy, gdyż wcześniej do bramki gospodarzy strzelali Julian Borner i dwukrotnie Andreas Voglsammer.

To trzecia asysta Koseckiego w tym sezonie. Skrzydłowy ma też na koncie strzeloną bramkę.



W pierwszym składzie drużyny z Sandhausen wystąpił Daniel Łukasik. Środkowego pomocnika w 70. minucie zmienił Korbinian Vollmann. W kadrze meczowej Arminii zabrakło miejsca dla Tomasza Hołoty.



Sandhausen zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w ligowej tabeli. Arminia jest szesnasta i walczy o utrzymanie w lidze.

