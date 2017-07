Sierra Leone pogrążone w żałobie po śmierci bramkarza

Bramkarz reprezentacji Sierra Leone, Alhaji Dauda Conteh zmarł w szpitalu po krótkiej chorobie. Przyczyny śmierci 25-letniego piłkarza są badane.

Zdjęcie Print Screen z BBC, które dotarło do sprawy bramkarza /print screen /

Alhaji Dauda Conteh był jednym z najlepszych bramkarzy Sierra Leone i golkiperem reprezentacji afrykańskiego kraju. Na co dzień występował w gwinejskim Ashanti Golden Boys. Był także wykształcony - ukończył Fourah Bay College.



25-latek został powołany na czerwcowy mecz eliminacji Pucharu Narodów Afryki z Kenią (2-1), ale wyjechał, z powodów zdrowotnych, przed rozegraniem spotkania.

- Ostatniego dnia nie wyglądał dobrze. Mówiłem nawet swojemu asystentowi, że coś z nim nie tak. Nie wiem, co powiedzieć. Będę za nim tęsknił. Był naprawdę pokorny i sprytny. Dysponował dobrymi warunkami i umiejętnościami - powiedział selekcjoner reprezentacji Sierra Leone, John Keister.

Wkrótce potem wylądował w szpitalu, gdzie po krótkiej chorobie zmarł. Dokładne przyczyny śmierci są badane.

- To smutne, gdy budzisz się i dociera do ciebie taka wiadomość. Był wspaniałym człowiekiem. Grał w piłkę i był absolwentem uniwersytetu. To naprawdę wyjątkowe osiągnięcie - ocenił Kei Kamara, jeden z najbardziej znanych piłkarzy Sierra Leone w historii, obecnie występujący w New England Revolution w MLS.