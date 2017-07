Samuel Sarfo – od ochroniarza do piłkarza reprezentacji Ghany

Policjant Samuel Sarfo pracował jako ochroniarz reprezentacji Ghany, a teraz zaliczył w niej debiut jako piłkarz. 26-latek zagrał w towarzyskim meczu z USA

Samuel Sarfo przyznał, że podglądał grę piłkarzy z reprezentacji od wielu lat, a oni bardzo go wspierali w piłkarskich poczynaniach. Osobą, która szczególnie namawiała go do ciężkiej pracy był kapitan kadry Asamoah Gyan.

26-latek pierwszy raz został powołany do kadry w czerwcu, na mecz eliminacji Pucharu Narodów Afryki z Etiopią.

"Wtedy spełniło się moje marzenie" - mówił Sarfo.

Zawodnik przyznał, że chciałby zacząć grać w piłkę zawodowo. Oprócz reprezentowania Ghany, Sarfo wciąż pracuje jako policjant i gra także w lokalnej lidze, gdzie jest kapitanem drużyny Liberty Professionals.

