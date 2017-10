Rumunia - Kazachstan 3-1 w "polskiej" grupie el. MŚ

Rumunia wygrała w Ploeszti z Kazachstanem 3-1 (2-0) w meczu grupy E eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Obie drużyny nie mają już szansy na awans do mundialu, ale Rumuni mogą pomóc w awansie "Biało-Czerwonym".

Zdjęcie Rumun Constantin Budescu /AFP

Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy eliminacji MŚ 2018

Wcześniej w tej grupie Polska wygrała z Armenią 6-1, a w równolegle trwającym spotkaniu Dania pokonała Czarnogórę 1-0. Kazachstan i Rumunia nie miały już szans na udział w mundialu, więc do gry obie ekipy podeszły bardziej szkoleniowo.



To był pierwszy mecz, w którym Rumunię prowadził Cosmin Contra. Były reprezentacyjny piłkarz zastąpił on na tym stanowisku Niemca Christopha Dauma, z którym rozwiązano kontrakt po tym, jak reprezentacja straciła szansę na grę w mundialu.

W czwartek gospodarze byli jednak drużyną lepszą od Kazachstanu w każdym elemencie. Bohaterem spotkania został Constantin Budescu, który strzelił dwa gole - w 33. i 38. minucie z rzutu karnego.



W niedzielę dojdzie w grupie E do ostatecznych rozstrzygnięć. Polakom wystarczy remis w starciu z Czarnogórą, by zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie. Nasz zespół może awansować nawet jeśli przegra, ale musieliby nam pomóc Rumuni. Jeśli przynajmniej zremisują z Danią, to nikt nie odbierze nam awansu.



Rumunia - Kazachstan 3-1 (2-0)

Bramki: dla Rumunii - Constantin Budescu dwie (33, 38-karny), Claudiu Keseru (73); dla Kazachstanu - Bauirżan Turysbek (82).

Sędzia: Sandro Schaerer (Szwajcaria).

Rumunia: Ciprian Tatarusanu - Romario Benzar, Vlad Chiriches, Dragos Grigore, Cristian Ganea - Mihai Pintilli (70-Ovidiu Hoban), Razvan Marin - Alexandru Chipciu, Constantin Budescu (79- Alexandru Ionita), Gheorghe Grozav - Florin Andone (66-Claudiu Keseru).

Kazachstan: Stas Pokatiłow - Abzał Biejsiebiekow, Siergiej Malij, Jełdos Achmietow, Wiktor Dmitrienko, Gafurżan Sajumbajew - Aszkat Tagybergen (65-Bauirżan Turysbek) - Isłambek Kuat, Asłan Darabajew, Azat Nurgalijew (46-Siergiej Chiżniczenko) - Roman Murtazajew (58-Aleksiej Sczetkin).