Ruch Chorzów. Buchalik wróci na Cichą?

Ruch Chorzów jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem do siebie bramkarza Wisły Kraków, Michała Buchalika, który w przeszłości miał okazję występować w drużynie "Niebieskich".

Buchalik reprezentował barwy Ruchu w sezonie 2013/2014, pozostawiając po sobie w Chorzowie bardzo dobre wrażenie. Po zakończeniu rozgrywek postanowił przenieść się do Wisły Kraków, z którą podpisał kontrakt do czerwca 2017 roku.

W sezonie 2014/2015 był podstawowym zawodnikiem krakowskiej drużyny. Później jednak stracił miejsce w podstawowym składzie "Białej Gwiazdy", a w lipcu ubiegłego roku zerwał więzadła krzyżowe.



28-latek obecnie dochodzi do siebie po kontuzji i niebawem powinien wrócić do treningów. W Krakowie ciężko będzie mu o regularne występy z powodu sporej konkurencji w postaci Łukasza Załuski i Michała Miśkiewicza.



Buchalik ostatni mecz w ekstraklasie rozegrał 610 dni temu, kiedy to Wisła Kraków bezbramkowo zremisowała w spotkaniu wyjazdowym z Lechem Poznań.



