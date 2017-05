Rosja. Ograniczenia wieców w związku z imprezami piłkarskimi

W regionach Rosji goszczących międzynarodowe rozgrywki piłkarskie, w okresie tych rozgrywek zgromadzenia publiczne będą mogły odbywać się tylko w zaakceptowanym przez władze czasie i miejscu - głosi opublikowany w środę dekret prezydenta Władimira Putina.

W Moskwie, Petersburgu, Tatarstanie i Kraju Krasnodarskim, gdzie w tym roku odbędzie się Puchar Konfederacji, od 1 czerwca do 12 lipca organizatorzy zgromadzeń będą musieli uzgadniać je z MSW i lokalnymi organami bezpieczeństwa. Wszystkie zgromadzenia niezwiązane z wydarzeniami sportowymi będą mogły odbywać się tylko w czasie i miejscu, które wyznaczą miejscowe władze w uzgodnieniu z Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB).

Mecze Pucharu Konfederacji odbędą się w tym roku w Moskwie, Petersburgu, Kazaniu i Soczi w dniach 17 czerwca - 2 lipca.

Tymczasem opozycjonista Aleksiej Nawalny, organizator wielotysięcznych protestów przeciwko korupcji, wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulice 12 czerwca, gdy przypada oficjalne święto - Dzień Rosji. Nawalny zaapelował, by do demonstracji w tym dniu dołączyło "jeszcze więcej miast i ludzi", niż podczas protestów z 26 marca.

Współpracownik Nawalnego - Aleksiej Wołkow zapewnił w środę, że środki bezpieczeństwa zapowiedziane w prezydenckim dekrecie nie odbiją się na planach przeprowadzenia tych demonstracji.

W dekrecie zapowiedziano również m.in. ograniczenia lotów i zamykanie części przestrzeni powietrznej, ograniczenia produkcji niebezpiecznych towarów czy sprzedaży alkoholu w szklanych opakowaniach.

Cudzoziemcy po przyjeździe do miasta, gdzie odbywać się będą mecze piłkarskie, będą musieli w ciągu doby zameldować się w tymczasowym miejscu pobytu.

Analogiczne zasady mają obowiązywać w przyszłym roku, w dniach 25 maja - 25 lipca, w związku z piłkarskimi Mistrzostwami Świata. Wprowadzone zostaną w Moskwie, Petersburgu, Tatarstanie i Kraju Krasnodarskim, a także w obwodach: wołgogradzkim, kaliningradzkim, swierdłowskim, niżegorodzkim, rostowskim, samarskim i Republice Mordowii.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się w 11 miastach Rosji w dniach 14 czerwca-15 lipca 2018 roku.

