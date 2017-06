Robert Ndip Tambe zagra w reprezentacji Kamerunu

Napastnik reprezentacji Kamerunu Robert Ndip Tambe jest hańbą dla polskiej Ekstraklasy i ludzi w niej pracujących. Utalentowany piłkarz przejechał do nas pod koniec 2014 roku. Zatrudnienie znalazł tylko w LZS Piotrówka. Teraz z reprezentacją Kamerunu powalczy w Pucharze Konfederacji, który dziś zaczyna się na boiskach Rosji.

Zdjęcie Pod koniec czerwca 2015 roku Robert Ndip Tambe (w środku) zagrał w sparingowym meczu między Podbeskidziem Bielsko-Biała a LZS-em Piotrówka na boisku w Dankowicach. Jutro ma szansę zagrać na Otkrytiye Arena w Moskwie. /Michał Chwieduk /

FIFA Confederations Cup jest generalnym sprawdzianem przed przyszłorocznym mundialem w Rosji. W turnieju, oprócz gospodarzy i mistrzów świata Niemców, udział biorą mistrzowie wszystkich kontynentów. Dziś wieczorem w meczu otwarcia na stadionie w Petersburgu Rosja podejmie Nową Zelandię (transmisja meczu w TVP 1, godz. 17).



Nie przekonał Ojrzyńskiego



Wśród 8 zespołów jest też reprezentacja Kamerunu, która w lutym triumfowała w Pucharze Narodów Afryki. Jutro "Nieposkromione lwy" zmierzą się z mistrzem Ameryki Południowej Chile (niedziela, TVP 2, godz. 20). W kadrze reprezentacji z Czarnego Lądu, podobnie jak to było kilka miesięcy temu podczas PNA, jest też Ndip Tambe.



To piłkarz, który pod koniec 2014 roku przyjechał do Polski. Sprowadził go mieszkający i pracujący u nas nigeryjski menedżer John Chibuzo Nwankpa. Młody Kameruńczyk miał trafić do Wisły Kraków, ale akurat zwolniono tam Franciszka Smudę i z transferu nic nie wyszło.



Ndip Tambe wylądował więc ze znanej z zatrudniania afrykańskich piłkarzy LZS Piotrówka. Wiosną 2015 roku pomógł klubowi z Opolszczyzny w wywalczeniu awansu do III ligi, strzelając w 13 spotkaniach 18 bramek. Latem trenował już w Górniku, ale ówczesny trener zabrzan Leszek Ojrzyński wolał postawić na innych. Nic nie wyszło też z przejścia do Śląska.

- Błagałem działaczy Wisły, Górnika i Piasta, żeby podpisali z piłkarzem trzyletni kontrakt za tysiąc euro. Przekonywałem, że to spory talent, bo na koncie miał występy w młodzieżowej reprezentacji i mimo młodego wieku, ocierał się już nawet o pierwszą reprezentację. Nic z tego jednak nie wyszło. Robertowi nie dano szansy w Ekstraklasie - tłumaczy Nwankpa.



Dostał szansę na Słowacji



Po pół roku bezczynności, zimą 2016 Ndip Tambe podpisał w końcu kontrakt ze słowackim Spartakiem Trnava. Błysnął w poprzednim sezonie. Dla Spartaka zdobył w sumie 11 bramek, sześć w lidze, cztery w kwalifikacjach do Ligi Europy i jedną w Pucharze Słowacji. Dzięki temu dostał szansę debiutu w zespole narodowym, a w styczniu belgijski selekcjoner "Nieposkromionych Lwów" Hugo Broos zabrał go na Puchar Narodów. Turniej w Gabonie rozpoczął jako rezerwowy, ale potem to on, a nie bardziej doświadczony Vincent Aboubakara z tureckiego Besiktasu, wybiegał na boisko w wyjściowej jedenastce.



Kamerun zdobył mistrzostwo kontynentu, a dla 23-letniego Ndipa Tambe posypały się oferty. - Dynamo Kijów oferowało milion euro. Robert został jednak w Tranavie, ale odejdzie tego lata, bo za pół roku kończy mu się umowa ze słowackim klubem, a Spartak chce zarobić jakieś pieniądze. Są propozycje z klubów z Portugalii, Belgii, Turcji czy nawet Chin, ale Robert raczej chce zostać w Europie. Chyba, że pojawi się jakaś lukratywna oferta z Azji - tłumaczy Interii John Chibuzo Nwankpa.



Nigeryjski menedżer Ndipa Tambe udaje się do Rosji, gdzie mogą się ważyć losy niechcianego w Polsce napastnika. Póki co ma jednak problemy z otrzymaniem rosyjskiej wizy.



Już raz byli w finale



Prawie dokładnie dwa lata temu, w czerwcu 2015 roku, Ndip Tambe zagrał w sparingowym meczu w Dankowicach, gdzie Podbeskidzie mierzyło się z LZS Piotrówka. W meczu z klubem Ekstraklasy zdobył nawet bramkę, ale też nie pomogło to w angażu.



Jutro wieczorem ma szansę zagrać na moskiewskiej Otkrytiye Arena przeciwko Chile. Kolejnymi rywalami Kamerunu w grupie B są Australijczycy (czwartek) i Niemcy (niedziela za tydzień). "Nieposkromione lwy" nie należą do faworytów, tym bardziej, że w ostatnim sprawdzianie przed wyjazdem na Puchar Konfederacji ulegli Kolumbii w hiszpańskim Getafe aż 0-4, a Ndip Tambe na początku drugiej połowy zobaczył czerwona kartkę.



Drużyna Broosa będzie chciała jednak nawiązać do świetnego występu sprzed czternastu lat, kiedy wystąpiła w finale, w którym po dogrywce uległa Francji 0-1.



Michał Zichlarz



Puchar Konfederacji 2017, Rosja

Grupa A: Rosja, Portugalia, Meksyk, Nowa Zelandia

Grupa B: Niemcy, Chile, Kamerun, Australia