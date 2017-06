​Rekord transferowy w czeskiej ekstraklasie. Polska daleko z tyłu

W czeskiej ekstraklasie piłkarskiej padł transferowy rekord. Trzecia w ubiegłym sezonie Sparta Praga pozyskała Tala Ben Haima za 2,9 miliona euro. Tymczasem polskie kluby nigdy nie zapłaciły za piłkarza więcej niż milion euro.

Zdjęcie Tal Ben Haim /AFP

27-letni napastnik dotychczas bronił barw Maccabi Tel Awiw, wspólnie m.in. z osiem lat starszym rodakiem o tym samym nazwisku, znanym z występów w angielskiej ekstraklasie. Haim ze Spartą podpisał czteroletni kontrakt.

Reklama

Tymczasem polskie kluby nigdy nie wydały na zawodnika więcej niż milion euro. Tyle np. za Macieja Żurawskiego zapłaciła Wisła Kraków, a Legia Warszawa za Artura Jędrzejczyka.





Najdroższym w historii zawodnikiem jest Francuz Paul Pogba, za którego Manchester United zapłacił Juventusowi Turyn 105 mln euro.

Wiele wskazuje na to, że tego lata ten rekord zostanie pobity, ponieważ według hiszpańskich mediów napastnik AS Monaco Kylian Mbappe z AS Monaco już porozumiał się z Realem Madryt, a ma kosztować nawet 130-140 mln.

PJ