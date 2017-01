Puchar Narodów Afryki. Kasperczak: jestem rozczarowany

Selekcjoner reprezentacji Tunezji, Henryk Kasperczak nie krył rozczarowania po porażce Tunezji w ćwierćfinale Pucharu Narodów Afryki z reprezentacją Burkina Faso 0-2 (0-0). - Jestem rozczarowany, bo tej porażki można było uniknąć - przyznał "Henri".

Zdjęcie Kasperczak nie krył rozczarowania po ćwierćfinałowej porażce /AFP

Fazę grupową Tunezja zakończyła na drugim miejscu. Na inaugurację przegrała z Senegalem 0-2, a następnie pokonała Algierię 2-1 i Zimbabwe 4-2.

Ćwierćfinałowa konfrontacja w Libreville rozstrzygnęła się w końcówce. W 81. minucie prowadzenie "Ogierom" dał wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Aristide Bance. Natomiast trzy minuty później wynik ustalił znany z występów m.in. w Górniku Zabrze i Widzewie Łódź Prejuce Nakoulma.

- Rywale zasłużyli na zwycięstwo. My natomiast nie pokazaliśmy tego, na co nas stać. Byliśmy nieco zmęczeni, w ataku brakowało nam szybkości. Długo utrzymywał się remis i mieliśmy nadzieję, że uda nam się przechylić szalę zwycięstwa na naszą stronę. Zrobiła to jednak drużyna Burkina Faso, której trener przeprowadził bardzo dobre zmiany - ocenił Kasperczak.

61-krotny reprezentant Polski trenował w przeszłości wiele afrykańskich zespołów - m.in. właśnie Tunezję, którą w 1996 roku doprowadził do wicemistrzostwa Afryki. Z Wybrzeżem Kości Słoniowej zajął trzecie miejsce dwa lata wcześniej, a z Mali - czwartą lokatę w 2002 roku.

W poprzednich mistrzostwach Afryki również prowadził reprezentację Mali, z którą nie awansował do fazy pucharowej. Zabrakło bardzo niewiele. Gwinea i Mali zajęły w tabeli swojej grupy ex aequo drugie i trzecie miejsce. Wszystkie mecze tych zespołów w grupie D zakończyły się remisami 1-1. O tym, kto awansuje do ćwierćfinału, zadecydowało... losowanie. Więcej szczęścia miała reprezentacja Gwinei.