Puchar Narodów Afryki: Gabon wyeliminowany z turnieju

W niedzielnych meczach grupy A piłkarskiego turnieju o Puchar Narodów Afryki gospodarz Gabon zremisował z Kamerunem 0-0 i odpadł z rywalizacji, a Gwinea Bissau uległa Burkina Faso 0-2. Do ćwierćfinałów awansowały Burkina Faso i Kamerun.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang /AFP

Finał turnieju zaplanowano na 5 lutego w Libreville.

W drużynie Gabonu występuje Pierre-Emerick Aubameyang, na co dzień napastnik Borussii Dortmund. Jest on liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. W tym sezonie strzelił 16 goli, o dwa więcej niż Polak Robert Lewandowski. Teraz Aubameyang będzie mógł wrócić do tej rywalizacji, tracąc tylko jedną kolejkę, która odbyła się w ten weekend.



Wyniki meczów grupy A:

Gwinea Bissau - Burkina Faso 0-2 (0-1)

Kamerun - Gabon 0-0

tabela:

M Z R P Bramki Pkt

1. Burkina Faso 3 1 2 0 4-2 5 - awans

2. Kamerun 3 1 2 0 3-2 5 - awans

3. Gabon 3 0 3 0 2-2 3

4. Gwinea Bissau 3 0 1 2 2-5 1