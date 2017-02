Puchar Narodów Afryki: Egipt w finale

Pierwszym finalistą XXXI Pucharu Narodów Afryki została reprezentacja Egiptu. Wszystko rozstrzygnęło się w serii rzutów karnych, w których „Faraonowie” pokonali Burkina Faso 4-3. Bohaterem został 44-letni Essam El-Hadary, który w decydującym momencie obronił dwie jedenastki.

Zdjęcie Aristide Bance (w białym stroju) uderza na egipską bramkę /AFP

W zespole Burkina Faso pierwszoplanowe role odgrywali dzisiaj piłkarze, których świetnie kojarzą fani naszej Ekstraklasy. Chodzi o Prejuce'a Nakoulmę i Abdou Razacka Traore. Ten pierwszy był gwiazdą Górnika Zabrze, w barwach którego wywalczył wicemistrzostwo Afryki cztery lata temu, Razack to z kolei była gwiazda Lechii Gdańsk. Obaj od początku byli bardzo aktywni. Zaczął Razack, który już w 5. minucie próbował pokonać 44-letniego Essama El-Hadary’ego. Doświadczony golkiper nie dał się jednak zaskoczyć. W chwilę później, rozgrywający 152. meczw reprezentacji Egiptu bramkarz, wyłapał groźne dośrodkowanie Nakoulmy, grającego dzisiaj na lewym skrzydle.

"Faraonowie" dali o sobie znać dopiero w 17 minucie, kiedy to na bramkę 20-letniego Herve'a Koffiego uderzał Mahmoud Hassan "Trezeguet". Piłka minimalnie minęła jednak cel. Potem kilka razy próbował doświadczony Aristide Bance, a także Nakoulma i Bertrand Traore, ale El-Hadary nie dał się zaskoczyć. Zachowując czyste konto do przerwy bramkarz Egipcjan pobił rekord finałów Pucharu Narodów bez straconego gola, 647 minut. Wcześniej należał on do Kameruńczyka Aliouma Boukara, który w finałach PNA w latach 2000, 2002 był niepokonany przez 643 minuty.

Burkina Faso atakowała, miała przewagę w posiadaniu piłki (65 do 35 proc.), ale niewiele z tego wynikało, bo zespół z Afryki Północnej momentami grał z siódemką czy ósemką graczy przed swoim polem karnym. Nie pomagały rajdy "Prezesa" Nakoulmy czy spryt doświadczonego Bance'a, który był bohaterem ćwierćfinałowego meczu "Ogierów" z Tunezją Henryka Kasperczaka.

Druga połowa zaczęła się od "bomby" Bertranda Traore w 49 minucie z wolnego. El-Hadary zdołał jednak wybić piłkę. Burkina Faso atakowała, a Egipt momentami bronił się całym zespołem na swojej połowie. Podobnie wyglądały jednak mecze zespołu prowadzonego przez świetnego argentyńskiego szkoleniowca Hectora Cupera wcześniej, w decydującym meczu w grupie z Ghaną (1-0) i w ćwierćfinale z Marokiem (1-0). W tamtych spotkaniach też przeważał rywal, ale to "Faraonowie" triumfowali.

W końcu nadeszła 65. minuta. Piłkę w polu karnym otrzymał gwiazdor Egipcjan Mohamed Salah i tak przymierzył pod poprzeczkę, że Herve Koffi nie miał nic do powiedzenia. To było drugie trafienie skrzydłowego AS Roma w tym turnieju. Wcześniej trafił w spotkaniu z Ghaną.

7-krotny mistrz Afryki nie cieszył się z prowadzenia długo. Burkina Faso dalej atakowała, a w głównej roli wystąpił bohater ćwierćfinałowego zwycięstwa z Tunezją, Aristide Bance. 32-letni napastnik w meczu z zespołem Kasperczaka wszedł na boisko w końcówce i zdobył jednego z dwóch goli. Dziś wyrównał w 75. minucie po świetnym podaniu Charlesa Kabore i celnym trafieniu z kilku metrów. El-Hadary nie miał nic do powiedzenia. To pierwsza stracona bramka przez "Faraonów" w tegorocznym PNA i koniec świetnej serii egipskiego bramkarza.

El-Hadary klasę pokazał w samej końcówce, kiedy obronił piłkę po mocnym strzale z wolnego Bance, a potem, po trochę przypadkowym uderzeniu rezerwowego Banou Diawara . W regulaminowym czasie padł wynik 1-1. W dogrywce swoich szans szukał Nakoulma, ale nie umiał się wstrzelić, a piłka po jego uderzeniach mijała cel. W tej sytuacji o wszystkim decydowały karne. Obie reprezentacje w ostatnich latach wygrywały w serii karnych, Burkina Faso w 1/2 PNA w 2013 roku z Ghaną, a Egipt w pamiętnym finale 2006 z WKS. W bramce "Faraonów" stał wtedy nie kto inny, jak El-Hadary.

Zaczął El Said. Kapitalną interwencją popisał się jednak młody Herve Koffi i piłka wylądowała na słupku. Rezerwowy Alain Traore się nie pomylił i po 1 serii 1-0 dla Burkina Faso. Potem trafił Sobhi i Diawara. W trzeciej serii zaczął celnie Hegazi, nie pomylił się też prawy obrońca "Ogierów" Yago. Do kolejnej jedenastki podszedł Salah i też trafił. W chwile później karnego zmarnował... 20-letni bramkarz Koffi. El-Hadary sparował piłkę. 3-3 po czterech seriach. W ostatniej rezerwowy Warda trafia, a Bertrand Traore nie. El-Hadary znowu wybronił piłkę! W karnych 4-3 dla Egiptu i to "Faraonowie" zostali pierwszym finalistą XXXI PNA.

Drugie półfinałowe spotkanie Ghana - Kamerun zostanie rozegrane w czwartek. Finał w Libreville zaplanowano na niedzielę, na godzinę 20.

Autor: Michał Zichlarz

Burkina Faso - Egipt 1-1 (0-0) po karnych: 3-4

0-1 Mohamed Salah (67.)



1-1 Aristide Bance (73.)