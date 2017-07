Puchar Konfederacji FIFA. Chile - Niemcy w finale. Na żywo

Niemcy grają z Chile w Sankt Petersburgu w finale Pucharu Konfederacji. Wcześniej rozegrano mecz o trzecie miejsce, w którym Portugalia po dogrywce wygrała z Meksykiem 2-1.

Zdjęcie Arturo Vidal (z lewej) walczy o piłkę z Emre Canem /AFP

Niemcy z Chile już grali ze sobą w Pucharze Konfederacji w Rosji. W fazie grupowej pojedynek między tymi zespołami zakończył się remisem 1-1. Chilijczycy objęli prowadzenie po golu Alexisa Sancheza. Do remisu doprowadził Lars Stindl.



W półfinale podopieczni Juana Antonio Pizziego pokonali po rzutach karnych mistrzów Europy Portugalczyków. W serii "jedenastek" błyszczał Claudio Bravo.



W przypadku zwycięstwa to będzie trzecie trofeum Chilijczyków w ostatnich latach. W 2015 i 2016 roku pokonali Argentynę, z Lionelem Messim w składzie, w finałach Copa America.



"Udowodniliśmy swoją wartość. Pokonaliśmy przecież Argentynę, która jest jednym z najlepszych zespołów na świecie. Kilka dni temu wygraliśmy z mistrzem Europy - Portugalią. Jeśli zatem w niedzielę wygramy, będziemy najlepszym zespołem na świecie" - mówił gwiazdor Chile Arturo Vidal.



Selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Loew przywiózł do Rosji odmłodzoną kadrę. "Czuję, że dowiodłem swojej racji. Piłkarze, którzy tutaj grają, zrobili bardzo dobre wrażenie" - stwierdził Loew. W półfinale nasi zachodni sąsiedzi nie dali większych szans Meksykowi wygrywając 4-1.

Reklama

Mecz o złoto lepiej rozpoczęli Chilijczycy, którzy już w 5. minucie mogli objąć prowadzenie. Charles Aranguiz odważnie wbiegł w pole karne i sprzed końcowej linii wycofał do Arturo Vidala. Gwiazdor Bayernu Monachium strzelił z kilku metrów, ale Marc-Andre ter Stegen odbił nogami. W 14. minucie czujność niemieckiego bramkarza sprawdził z dystansu Eduardo Vargas. Golkiper Barcelony pewnie złapał piłkę. Po kwadransie gry Chile miało na koncie pięć strzałów na bramkę rywali, a Niemcy tylko jeden.

W 19. minucie mocno z ponad 20 metrów "huknął" Vidal. Ter Stegen odbił piłkę. Blisko dobitki był Alexis Sanchez, ale zabrakło mu naprawdę niewiele. Chilijczycy przeważali, a to Niemcy strzelili gola. Marcelo Diaz popełnił fatalny błąd blisko własnego pola karnego. Z łatwością futbolówkę zabrał mu Timo Werner, który podał do lepiej ustawionego Larsa Stindla. Jemu nie pozostało nic innego jak skierować piłkę do pustej bramki.

Chilijczycy próbowali szybko odrobić straty. Niemiecka defensywa spisywała się jednak bez zarzutu. W 36. minucie centymetrów zabrakło, żeby nasi zachodni sąsiedzi prowadzili 2-0. Sebastian Rudy kapitalnie podał do Leona Goretzki, który ładnie przyjął piłkę i "wypalił" z prawej strony pola karnego w kierunku dalszego słupka. Minimalnie chybił. W 41. minucie niewiele pomylił się także Julian Draxler.

Tuż przed przerwą źle zachował się Gonzalo Jara i w sytuacji sam na sam z Claudio Bravo stanął Goretzka. Pomocnik chciał sprytnie posłać piłkę do siatki między nogami bramkarza, ale ten zachował się wspaniale i uchronił swój zespół przed stratą gola.

Chile - Niemcy 0-1 (0-1) - trwa II połowa

Bramka: Lars Stindl (20)