PSG - Juventus Turyn 2-3 w International Champions Cup

Gol Claudio Marchisio w 89. minucie dał Juventusowi Turyn zwycięstwo nad Paris Saint-Germain podczas turnieju International Champions Cup, rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych. Wojciech Szczęsny, z powodu kontuzji kostki, nie wystąpił w spotkaniu.

Claudio Marchisio dał Juventusowi zwycięstwo strzałem z rzutu karnego

Obie drużyny do pojedynku przystąpiły w niemalże najmocniejszych ustawieniach. Dla "Starej Damy" był to drugi mecz podczas amerykańskiego turnieju (w pierwszym przegrali 1-2 z FC Barcelona), zaś dla PSG trzeci (zwycięstwo po rzutach karnych nad AS Roma oraz porażka 2-4 z Tottenhamem Hotspur).

Do pierwszej groźnej sytuacji doszło w 36. minucie, gdy groźnie zza pola karnego uderzał Juan Cuadrado, lecz Alphonse Areola świetnie poradził sobie z jego strzałem. Francuski bramkarz nie miał jednak nic do powiedzenia dziesięć minut później, gdy Gonzalo Higuain, wraz z Paolo Dybalą rozmontował defensywę gości. Gola lekką podcinką strzelił Higuain.

W przerwie w obu drużynach doszło do wielu zmian - trener "Juve" Massimiliano Allegri wymienił wszystkich zawodników z pola, zaś Unai Emery dokonał ośmiu roszad. Wśród wprowadzonych na boisko był też Dani Alves, który latem przyszedł do paryskiego klubu właśnie z Turynu.



Po przerwie mecz znacznie się otworzył. Już kilka minut po zmianie stron przepięknym rajdem popisał się Angel Di Maria, który wyłożył piłkę do pustej bramki Goncalo Guedesowi i zrobiło się 1-1. W odpowiedzi wspaniałe trafienie zanotował Claudio Marchisio, uderzając piłkę pod poprzeczkę z linii szesnastego metra. Bramkę poprzedziła fatalna strata Layvina Kurzawy.

Lewy obrońca zrehabilitował się na dziesięć minut przed zakończeniem spotkania. Celnym dośrodkowaniem obsłużył Javiera Pastore, a ten strzałem głową pokonał zmiennika Gianluigiego Buffona, Carlo Pinsoglio.

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem z bardzo dobrej strony pokazał się zaledwie 17-letni napastnik "Juve" Moise Kean. Włoch, który asystował przy pierwszej bramce Marchisio, w przedostatniej minucie wywalczył rzut karny dla swojego zespołu. Na bramkę strzałem w środek bramki zamienił go właśnie Marchisio, strzelając swoją drugą bramkę w tym spotkaniu.

Wojciech Szczęsny, który od niedawna jest piłkarzem Juventusu, nie zagrał ani minuty w nowym zespole, gdyż nabawił się kontuzji kostki. Nie zagrał też Grzegorz Krychowiak, który nie poleciał do Ameryki z zespołem PSG.

Paris Saint-Germain - Juventus Turyn 2-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Higuain (45.), 1-1 Guedes (53.), 1-2 Marchisio (62.), 2-2 Pastore (80.), 2-3 Marchisio (89. z karnego)



PSG: Areola (46' Descamps); Meunier (46' Dani Alves), Thiago Silva (46' Marquinhos), Kimpembe,Yuri (46' Kurzawa); Motta (46' Callegari), Matuidi (46' Nkunku), Verratti (46' Lo Celso); Lucas Moura (46' Guedes), Cavani (46' Jese), Di Maria (61' st Pastore)

Juventus: Buffon (66' Pinsoglio); Lichtsteiner (46' De Sciglio), Benatia (46' Barzagli), Chiellini (46' Mandragora), Alex Sandro (46' Asamoah); Khedira (46' Pjanic), Bentancur (46' Marchisio); Cuadrado (46' Sturaro), Dybala (46' Rincon), Mandzukic (46' Caligara); Higuain (46' Kean)

