Portugalia U-17 - Polska U-17 3-3 w meczu eliminacji ME do lat 17

Reprezentacja Polski do lat 17 (rocznik 2000) zremisowała 3-3 z drużyną Portugalii. Było to drugie spotkanie turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Europy. W środę naszą drużynę czeka decydujący pojedynek z Grecją.

Portugalczycy trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, ale Polakom za każdym razem udało się wyrównać.



Szczególnie emocjonująca była końcówka spotkania. Na dwie minuty przed końcem bramkę na 3-2 z rzutu karnego zdobył Umaro Embalo. W ostatniej akcji meczu stan gry wyrównał jednak Hubert Sobol.

Dla Sobola było to drugie trafienie w tym spotkaniu. Do siatki przeciwnika trafił też Jakub Kiwior z rzutu karnego.

W pierwszym spotkaniu nasi zawodnicy ulegli Hiszpanom 1-3.



Młodzi piłkarze grają w nieco krótszym wymiarze czasowym niż dorośli piłkarze - mecz trwa 80 minut.



WG