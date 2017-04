Polska - Serbia 0-4 w el. ME futsalowców

Futsalowa reprezentacja Polski przegrała z Serbią 0-4 (0-1) w swoim pierwszym meczu odbywającego się w Elblągu turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Europy.

W innym sobotnim spotkaniu turnieju Hiszpania pokonała Mołdawię 7-0 (3-0).

Polacy rozpoczęli spotkanie bardzo ofensywnie. Grali pressingiem, stworzyli kilka sytuacji pod bramką rywali, jednak ich strzałom brakowało precyzji. Serbowie byli skuteczniejsi. Co prawda dwukrotnie ich bardzo groźne akcje zatrzymał 18-letni bramkarz "Biało-czerwonych" Michał Kałuża, ale w 15. minucie objęli prowadzenie. Wyprowadzili po wznowieniu z autu szybką kontrę zakończoną trafieniem Mladena Kocica. Szansę na wyrównanie miał jeszcze Mikołaj Zastawnik, jednak bramkarz gości zdołał złapać piłkę.

Po zmianie stron Serbowie potwierdzili klasę i wykorzystali swoje okazje. Najpierw po błędzie Polaków w obronie, potem po kolejnej "podręcznikowej" kontrze. Przy stanie 0-3 gospodarze wycofali bramkarza, co skończyło się trafieniem Milosa Simica do ich pustej bramki.

"Biało-czerwoni" nacierali do końca. Kilka razy byli blisko zdobycia honorowego gola. "Lotny" bramkarz Maciej Mizgajski trafił w poprzeczkę, Michał Kubik - w słupek, wynik do końca się nie zmienił.

W niedzielę zespół trenera Andrzeja Biangi zmierzy się z Mołdawią, a na zakończenie zawodów we wtorek z Hiszpanią.

Hiszpanie to obrońcy tytułu (drudzy w światowym rankingu). Serbowie (17.) w ostatnich ME zajęli czwarte miejsce. Mołdawia (59.) wygrała turniej preeliminacyjny z udziałem Grecji, Walii i San Marino. Polska jest sklasyfikowana na 31. pozycji.

Do eliminacji zgłosiła się rekordowa liczba 48 zespołów, w tym debiutanci - Niemcy i Kosowo. Finały zostaną rozegrane w Słowenii w 2018 roku.

Zwycięzcy siedmiu grup zapewnią sobie awans do finałów, drużyny z miejsc drugich i najlepsza z trzeciego będą rywalizowały w play off o kolejne cztery miejsca. Stawkę 12 finalistów uzupełnią gospodarze mistrzostw Słoweńcy.

W marcu 2015 "Biało-czerwoni" zajęli ostatnie miejsce w turnieju eliminacyjnym do poprzednich ME, który był rozgrywany w Krośnie. Zremisowali wtedy z Białorusinami 0-0 oraz przegrali z Finami 2-3 i Włochami 3-6. W tamtych zawodach prowadził ich włoski trener Andrea Bucciol, który został zwolniony i w sierpniu 2015 roku kadrę objął Andrzej Bianga.

Futsalowa reprezentacja Polski w mistrzostwach Europy wystąpiła tylko raz, w 2001 roku w Moskwie. Podopieczni ówczesnego selekcjonera Romana Sowińskiego trafili do grupy z Hiszpanią, Ukrainą i Chorwacją. Przegrali wszystkie mecze. W finałach występowało wówczas osiem zespołów. ME w futsalu odbyły się dziesięć razy. Dotychczasowi zwycięzcy to Hiszpania (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), Włochy (2003, 2014) i Rosja (1999).

Polska - Serbia 0-4 (0-1)

Bramki: 0-1 Mladen Kocic (15), 0-2 Milos Simic (26), 0-3 Marko Prsic (31), 0-4 Milos Simic (33).