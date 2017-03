Polska – Kosowo 5-0 w towarzyskim meczu piłkarek nożnych

Piłkarska reprezentacja Polski kobiet pokonała Kosowo 5-0 (2-0) w swoim pierwszym meczu towarzyskiego turnieju rozgrywanego w tureckim Kargicak.

Kolejnymi rywalami zespołu trenera Miłosza Stępińskiego będą reprezentacje Rumunii i Turcji.

W środowym meczu zadebiutowała w polskich barwach urodzona w Niemczech lewonożna pomocniczka Julia Matuszewska z FFC Frankfurt. Weszła po przerwie, kiedy trener wymienił całą jedenastkę. Na zgrupowanie do Turcji poleciały bowiem 22 zawodniczki.

Oprócz meczów Polki mają okazję potrenować na trawiastym, dobrze przygotowanym boisku położonym obok hotelu, w którym mieszkają.

Stępiński przejął kadrę latem 2016 od Wojciecha Basiuka. Zadebiutował 20 września podczas wygranego 4-0 meczu z Mołdawią we Włocławku, którym Polki zakończyły eliminacje do mistrzostw Europy 2017. Zajęły w grupie trzecie miejsce za Szwecją i Danią, nie awansowały do finałów ME w Holandii. 26 listopada "Biało-czerwone" pokonały w Łęcznej Białoruś 4-0 w meczu towarzyskim.

Kadra przygotowuje się do startujących jesienią eliminacji do mistrzostw świata 2019 we Francji. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się 25 kwietnia.



Bramki: Anna Gawrońska (65., 90., karny), Agnieszka Winczo (7.), Katarzyna Daleszczyk (26.), Anna Sznyrowska (62.).