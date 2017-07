Piłkarskie MŚ domów dziecka - młodzież z 24 krajów zagra w Warszawie

Blisko 240 młodych piłkarzy i piłkarek z 24 krajów rywalizować będzie w Warszawie w mistrzostwach świata dzieci z domów dziecka. Turniej odbędzie się 15 i 16 lipca na stadionie stołecznej Legii.

- Trudno uwierzyć, że to już piąta edycja czempionatu. Gdy kilka lat temu rozgrywaliśmy mistrzostwa Mazowsza nikt nie śmiał przypuszczać, że pasja dzieciaków zaprowadzi nas na taki światowy szczyt i będziemy organizować tak wyjątkową i pełną radości imprezę - powiedział Sylwester Trześniewski, prezes stowarzyszenia Nadzieja na Mundial.

Na konferencji prasowej, która w środę odbyła się w stolicy, dyrektor Biura Sportu i Turystyki m.st. Warszawy Janusz Samel podkreślił, że ta inicjatywa ma wymiar nie tylko sportowy, ale również edukacyjny.

- Mistrzostwa dają szansę tym, którzy na co dzień miewają problem z dostępem do sportu. Pozwalają dzieciakom przenieść się z codzienności na murawę znanego stadionu. Ale ten projekt to dla nich również wymiana międzynarodowa i poznanie innych kultur - podkreślił Samel.

W zawodach udział weźmie młodzież m.in. z: Wietnamu, Tajlandii, Palestyny, Japonii, Jordanii, Rosji, Niemiec, Białorusi, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Serbii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Litwy, Estonii i Węgier. W biało-czerwonych barwach wystąpi reprezentacja wybrana spośród najlepszych zawodników kwietniowych mistrzostw Polski.

- Nie znaliśmy się wcześniej, ale treningi i obozy w miejscowości Miętne nas zintegrowały i teraz traktujemy się jak rodzinę. Emocji związanych z mistrzostwami nie da się określić - to dla nas szansa, aby wyrwać się z codzienności i zaprezentować nasze umiejętności przed rzeszą ludzi - powiedział 15-letni Szymon Przybylski z Więcborka.

Wtórujący mu Seweryn Wójtowicz z Płocka przypomniał, że futbolową karierę większość z nich zaczynała na betonowych podwórkach. Dominik Dziąbek ze Szczecina obiecał, że ekipa "da z siebie 110 procent". Celem jest złoto lub przynajmniej powtórzenie wyniku sprzed roku - wicemistrzostwo globu.

W sobotę (15 lipca) odbędzie się faza grupowa rozgrywek. Polacy zmierzą się m.in. ze zwycięzcą edycji 2015 - Holandią, a także z Wietnamem, Egiptem i Macedonią.

- Grupa B będzie mocna, szczególnie Wietnam i Holandia wystawiają zawsze silną reprezentację. To mogą być trudne mecze, ale wolałbym nie oceniać naszych szans przed turniejem. Powiem tylko, że my również mamy świetny skład - podkreślił selekcjoner kadry Krzysztof Kot.

Wstęp na niedzielne mecze finałowe będzie bezpłatny. Organizatorzy przewidzieli dodatkowe atrakcje dla kibiców. Wśród nich targ śniadaniowy z potrawami typowymi dla krajów biorących udział w mistrzostwach, gry i zabawy piłkarskie dla dzieci, a od godz. 13.00 otwarta zostanie Strefa Gwiazd, gdzie fani będą mogli spotkać gości specjalnych - piłkarzy, aktorów, dziennikarzy i youtuberów. Wezmą oni udział w popołudniowym meczu "Telewizja vs Internet".

Imprezie patronuje UEFA, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej, a partnerami są m.in. Fundacja Legii oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, poprzez program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.