Piłkarskie MŚ do lat 20. Szymon Marciniak wśród arbitrów głównych

Szymon Marciniak został nominowany do prowadzenia jako arbiter główny meczów piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 - poinformował PZPN. Turniej odbędzie się od 20 maja do 11 czerwca w Korei Południowej.

Zdjęcie Szymon Marciniak /AFP

Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki.

W czwartek (11 maja) Marciniak będzie sędzią rewanżowego meczu półfinałowego Ligi Europejskiej Olympique Lyon z Ajaksem Amsterdam.

Wcześniej polski arbiter prowadził spotkanie Juventus Turyn - FC Barcelona (3-0) w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a także mecz eliminacji mistrzostw świata, w którym mistrzowie Europy Portugalczycy wygrali z Węgrami 3-0, oraz towarzyską potyczkę gospodarza mundialu w 2018 roku Rosji z Belgią (3-3).