Piłkarska ekstraliga kobiet. Ciężka przeprawa mistrza Polski

Broniące tytułu mistrzyń Polski piłkarki nożne Medyka Konin pokonały u siebie AZS PWSZ Wałbrzych 4:3 (4:0) w niedzielnym meczu kończącym 5. kolejkę ekstraligi.

"Medyczki" są drugie w tabeli, o punkt za Górnikiem Łęczna, ale w środę rozegrają na wyjeździe zaległe spotkanie z AZS Wrocław.

Do meczu z ekipą z Wałbrzycha przystąpiły po powrocie z wygranego turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzyń w Belfaście.

"Przy prowadzeniu 4:0 naliczyłem siedem +setek+ do podwyższenia wyniku. I nic nie weszło. Po przerwie mój zespół przestał grać. A rywalki to naprawdę wymagający, bardzo dobrze grający zespół. Strzelił jednego, drugiego gola i zaczęły się nerwy. Powtórzyła się sytuacja z poprzednich sezonów, kiedy po turnieju LM mamy trudności w pojedynku ligowym. To kwestia mentalna, nie fizyczna" - powiedział PAP trener i prezes Medyka Roman Jaszczak.

Wyniki meczów 5. kolejki:

Czarni Sosnowiec - Górnik Łęczna 0:1

Unifreeze Górzno - Olimpia Szczecin 2:4

Sportowa Czwórka Radom - UKS SMS Łódź 0:6 AZS PSW Biała Podlaska - AZS Wrocław 2:1

AZS UJ Kraków - Mitech Żywiec 1:0

Medyk Konin - AZS PWSZ Wałbrzych 4:3

Tabela:

M pkt bramki

1. Górnik 5 13 16-3

2. Medyk 4 12 19-3

3. UKS SMS 5 11 22-3

4. AZS PWSZ Wałb. 5 10 21-9

5. AZS UJ 5 9 5-8

6. Czarni 5 8 7-4

7. AZS Wrocław 4 4 11-6

8. Mitech 5 4 4-11

9. Sportowa Czwórka 5 4 6-15

10. Olimpia 5 3 8-19

11. AZS PSW Biała 5 3 3-15

12. Unifreeze 5 1 2-28

Piotr Girczys