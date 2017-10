Piłkarki Niemiec przegrały w kwalifikacjach MŚ pierwszy raz od 19 lat

Piłkarki Niemiec, mistrzynie olimpijskie, przegrały w Wiesbaden 2-3 z Islandią w kwalifikacjach mistrzostw świata Francja 2019. To ich pierwsza porażka w eliminacjach mundialu od 19 lat i pierwsza po serii 26 zwycięstw. Islandki objęły prowadzenie w grupie E.

Zdjęcie Piłkarki reprezentacji Niemiec /AFP

Dwukrotne mistrzynie świata (2003 i 2007) i najbardziej utytułowana drużyna Starego Kontynentu (osiem złotych medali, w tym sześć z rzędu w latach 1996-2013), musiały uznać wyższość rywalek w drugiej połowie, bo do przerwy był remis 1-1.

Inspiracją dla zawodniczek Islandii stały się dokonania męskiej reprezentacji, która najpierw awansowała do ME 2016, a ostatnio do finałów mundialu w Rosji w 2018 r.

Kwalifikacje MŚ kobiet zakończą się w 2018 r., a finały odbędą się we Francji od 7 czerwca do 7 lipca 2019 r.



Z siedmiu grup eliminacji awans wywalczą tylko zwycięzcy, a najlepsze cztery drużyny z drugich miejsc zagrają w barażu. Polska plasuje się obecnie na drugiej pozycji w gr. B.