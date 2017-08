Pierwszy kibic w Szwajcarii pójdzie do więzienia

24-letni sympatyk klubu piłkarskiego FC Luzern pójdzie do więzienia jako pierwszy w historii. To kara za to, że w lutym 2016 roku rzucał petardy na boisko i zranił jednego z widzów.

Kibic został skazany na trzy lata pozbawienia wolności, w tym 18 miesięcy w zawieszeniu.



Ponadto zapłaci grzywnę 10 tys. franków szwajcarskich, a dodatkowo 12 tys. odszkodowania dla poszkodowanego.



Z analizy materiału wideo wynika, że kibic rzucił na boisko w Lucernie co najmniej cztery petardy i race.



Poszkodowanym był blisko 50-letni mężczyzna, który wskutek wybuchu petardy częściowo stracił słuch i musiał być operowany. Od oskarżonego żądał odszkodowania w wysokości 60 tys. franków.