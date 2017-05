Pierre-Emerick Aubameyang odrzucił ofertę z Chin

Jak donosi niemiecki "Kicker", Pierr-Emerick Aubameyang odrzucił ofertę z Chin. Napastnik Borussii Dortmund jest na celowniku m.in. Paris Saint Germain, Manchesteru United i Realu Madryt.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang z trofeum dla najlepszego strzelca Bundesligi /PAP/EPA

Aubameyang ma za sobą bardzo dobry sezon. W Bundeslidze aż 31 razy trafił do siatki rywali, co dało mu koronę króla strzelców. O jedno trafienie wyprzedził snajpera Bayernu Monachium i reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. O tym, że Gabończyka chciało pozyskać chińskie Tianjin Quanjian mówiło się od dosyć dawna, ale nawet gigantyczne zarobki, sięgające 50 milionów euro za sezon, go nie przekonały.

"Kicker" donosi, że 27-latek stanowczo odrzucił grę za Wielkim Murem i dalej chce występować na europejskich boiskach. Zainteresowane napastnikiem BVB są potężne kluby Starego Kontynentu z Paris Saint-Germain, Manchesterem United i Realem Madryt na czele.



48-krotny reprezentant Gabonu trafił do Borussii w 2013 roku. Kosztował dortmundczyków 13 milionów euro, ale teraz jego wartość oscyluje w okolicach 65 milionów. Kwota nie odstrasza jednak potencjalnych kupców. Aubameyang w tym sezonie zdobył 39 bramek we wszystkich rozgrywkach i dołożył pięć asyst.

Mateusz Klęk