Olympique Lyon - Paris Saint-Germain 7-6 w karnych w finale Ligi Mistrzyń

Piłkarki Olympique Lyon pokonały Paris Saint-Germain 7-6 w karnych w rozgrywanym w Cardiff finale Ligi Mistrzyń. W bramce PSG świetnie spisywała się Katarzyna Kiedrzynek, jednak w ostatniej serii "jedenastek" przestrzeliła, a po chwili pokonała ją bramkarka rywalek i ekipa z Lyonu mogła cieszyć się z triumfu.

Zdjęcie Katarzyna Kiedrzynek, bramkarka Paris Saint-Germain /AFP

Przynajmniej w teorii, faworytkami były piłkarki z Lyonu, które wywalczyły mistrzostwo Francji. Paryżanki zajęły trzecie miejsce, ale jako jedyne pokonały Olympique.



Reklama

W 14. minucie finału polska bramkarka ucierpiała, gdy łapiąc dośrodkowaną piłkę, dostała cios łokciem w brzuch od Eugenie Le Sommer. Dziesięć minut później boisko musiała opuścić kontuzjowana napastniczka Olympique Alex Morgan.



W miarę upływu czasu rosła przewaga Olympique. Ekipa Polki broniła się na własnej połowie, ale rywalki nie pozwalały na wyprowadzenie kontr. W 32. minucie zaskakujący strzał z półobrotu oddała Amel Majri, lecz Kiedrzynek pewnie złapała piłkę. Po chwili piłkarkom PSG udało się wreszcie skontrować i wypracować czystą sytuację strzelecką. Przed znakomitą szansą stanęła Shirley Cruz, ale fantastycznie spisała się Sarah Bouhaddi i odbiła piłkę. Pięć minut później groźnie główkowała Formiga, ale i tym razem Bouhaddi skutecznie interweniowała.

Piłkarki Olympique przycisnęły od początku drugiej połowy i polska bramkarka PSG miała sporo pracy. W 52. minucie uratowała zespół broniąc strzał Ady Hegerberg z czterech metrów. Norweżka zdołała dobić piłkę, ale spudłowała.

W 63. minucie stuprocentową sytuację zmarnowała Marie-Laure Delie. Dostała idealne prostopadłe podanie od Cruz i strzelając z 11 metrów miała przed sobą tylko bramkarkę, ale piłka przeleciała obok słupka.



Po chwili nieodpowiedzialnie we własnym polu karnym zagrała 19-letnia Grace Geyoro i na dodatek kolanem uderzyła w głowę naprawiającą jej błąd Kiedrzynek. To był naprawdę mocny cios, ale Polka wróciła do gry. Niepewną interwencję zaliczyła w 83. minucie, lecz rywalkom nie udało się wykorzystać okazji.

Obie bramkarki zachowały czyste konta i potrzebna okazała się dogrywka. W niej piłkarki obu drużyn były już bardzo zmęczone i żadna ze stron nie chciała zaryzykować. W ostatniej minucie drugiej połowy dogrywki Majri mierzyła w bramkę PSG z rzutu wolnego z 25 metrów, ale piłka przeleciała półtora metra obok słupka. A więc karne!

Olympique Lyon - PSG 7-6 w karnych w finale Ligi Mistrzyń. Zdjęcia 1 16 Katarzyna Kiedrzynek, bramkarka PSG Autor zdjęcia: Źródło: AFP 16

Konkurs "jedenastek" rozpoczęła Cristiane z PSG i zupełnie zmyliła bramkarkę. W odpowiedzi mocno strzeliła Majri i Kiedrzynek przepuściła piłkę pod rękami. Delannoy także udało się zmylić Bouhaddi. Kiedrzynek "czarowała" na linii bramkowej i sparowała piłkę po strzale Le Sommer na poprzeczkę! Młodziutka Geyoro strzeliła słabo i bramkarka Olympique obroniła. Renard nie dała szans Polce, a więc 2-2 po trzech seriach. Pewnie wykorzystała karnego Delie i równie pewnie strzeliła M'Bock Bathy. Doświadczona Formiga zachowała zimną krew i trafiła tuż przy słupku, ale Kumagai zmyliła Polkę. 4-4 po pięciu seriach.

Boquete trafiła, choć Bouhaddi była bardzo bliska złapania piłki. Wyrównała Marozsan. Lawrence popisała się strzałem w "okienko", ale pewnym strzałem pokonała Kiedrzynek Abily. W ósmej serii piłkę wzięła Polka, ale spudłowała, a bramkarka Olympique pokonała Kiedrzynek i utonęła w objęciach koleżanek.

Olympique triumfował w Lidze Mistrzyń po raz czwarty w historii (2011, 2012, 2016, 2017).

Finał Ligi Mistrzyń:

Olympique Lyon - Paris Saint-Germain 7-6 w karnych, 0-0

Olympique: Bouhaddi - M’Bock Bathy, Buchann, Renard, Majri - Le Sommer, Kumagi, Abily, Morgan (23. Thomis 107. Lavogez) - Marozsan; Hegerberg (60. Bremer).

PSG: Kiedrzynek - Geyoro, Delannoy, Paredes - Perisset (90. + 4 Morroni), Diallo (57. Boquete), Cruz (80. Georges), Formiga, Lawrence - Cristiane, Delie.

MZ