Niemcy i Anglicy jadą na mundial w Rosji

Reprezentacje Niemiec i Anglii zapewniły sobie awans na mistrzostwa świata, które w przyszłym roku odbędą się w Rosji.

Zdjęcie Sandro Wagner strzelił gola w meczu z Irlandią Północną /PAP/EPA

Niemcy przeszli eliminacje jak burza. Na kolejkę przed zakończeniem mają na koncie komplet punktów i zapewniony awans na MŚ z grupy C.



W czwartek podopieczni Joachima Loewa grali na wyjeździe z Irlandią Północną. Na Windsor Park w Belfaście Niemcy wygrali 3-1 (2-0). Już w 2. minucie nasi zachodni sąsiedzi objęli prowadzenie. Michaela McGoverna do kapitulacji zmusił Sebastian Rudy. W 21. minucie było już 2-0, ale na listę strzelców wpisał się Sandro Wagner.



Na kolejne gole kibice musieli czekać do końcówki pojedynku. W 86. minucie Joshua Kimmich strzelił na 3-0. Autorem honorowego trafienia dla gospodarzy był Josh Magennis. Po ostatnim gwizdku sędziego Niemcy mogli świętować awans. Irlandia Północna ma natomiast duże szanse, żeby o wyjazd do Rosji walczyć w barażach.



W ostatniej serii spotkań w grupie C Niemcy podejmą Azerbejdżan, Irlandia Północna zagra na wyjeździe z Norwegią, a Czechy z San Marino.



Na mundial do Rosji pojadą też Anglicy, którzy na Wembley wygrali ze Słowenią 1-0. (0-0). Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił w doliczonym czasie gry Harry Kane.



Na zakończenie eliminacji Anglicy zagrają na wyjeździe z Litwą. Zacięta walka w tej grupie będzie o drugie miejsce. Obecnie zajmuje je Szkocja (17 pkt), która ma dwa "oczka" przewagi nad Słowacją i trzy nad Słowenią. W niedzielę Słowacy zagrają u siebie z Maltą, a Słowenia zmierzy się ze Szkocją.

Wszyscy uczestnicy MŚ będą znani w listopadzie, po barażach strefy europejskiej oraz międzykontynentalnych (5. zespół Azji - 4. zespół CONCACAF oraz 5. zespół Ameryki Płd. - zwycięzca Oceanii). Losowanie fazy grupowej odbędzie się 1 grudnia w Moskwie.

Mistrzostwa w Rosji rozpoczną się 14 czerwca, a finał zostanie rozegrany 15 lipca 2018.

Uczestnicy MŚ 2018 - 10 z 32:

gospodarz - Rosja

z eliminacji:

strefa azjatycka (4,5 miejsca): Japonia, Iran, Korea Płd., Arabia Saudyjska

strefa europejska (13): Belgia, Niemcy, Anglia

strefa Ameryki Płd. (4,5 miejsca): Brazylia

strefa afrykańska (5 miejsc): -

strefa CONCACAF (3,5 miejsca): Meksyk

Oceania (0,5 miejsca): -

